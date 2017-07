German Foreign Minister Sigmar Gabriel attends a joint news conference with Libya's Foreign Affairs Minister Mohamed Taher Siala, in Tripoli, Libya June 8, 2017. REUTERS/Ismail Zitouny

Abu Dhabi Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rechnet nicht mit einer raschen Beilegung der Krise am Golf.

"Mein Eindruck ist, dass jetzt doch alle Seiten bemüht sind, einen Raum zu finden, in dem man sich verständigen kann", sagte er am Dienstagmorgen in Abu Dhabi. "Aber soweit sind wir noch nicht." Am Abend läuft ein Ultimatum Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrains und Ägyptens an Katar aus, 13 Forderungen zu erfüllen. Eine davon lautet, die Terrorfinanzierung aus dem Land zu unterbinden. Erfüllt Katar die Forderungen nicht, drohen die Staaten mit weiteren Sanktionen.

Gabriel hatte auf der ersten Station seiner Golfreise am Montag im saudiarabischen Dschidda die gesamte Region aufgefordert, gemeinsam härter gegen die Unterstützung von Extremistenorganisationen vorzugehen. Bei der Kontrolle solcher Geldflüsse könnten auch internationale Finanzinstitutionen helfen, sagte er in Abu Dhabi. Grundsätzlich sei es ein berechtigtes Interesse, dass jede Form von Terrorfinanzierung eingestellt werde. Katar sage zwar, dass es an der Hilfe für Extremisten nicht beteiligt sei. "Ich finde, darüber muss man ernsthaft reden, weil auch wir Hinweise darauf haben, dass es von Personen - nicht von der Regierung, aber von Personen - aus Katar heraus so etwas gibt", mahnte Gabriel. Auch in Saudi-Arabien existiere dieses Problem, das Land versuche jedoch, dagegen vorzugehen.

Nach Gesprächen mit dem VAE-Außenminister Abdullah bin Sajed al-Najan in Abu Dhabi soll Gabriel am Nachmittag nach Katar weiterfliegen. Dort trifft er mit seinem Kollegen Mohammed bin Abdulrahman al-Thani und voraussichtlich auch dem Emir des Landes zusammen.