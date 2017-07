A man walks on the corniche in Doha, Qatar, June 15, 2017. REUTERS/Naseem Zeitoon

Dubai Saudi-Arabien und drei weitere arabische Staaten haben Katar zusätzliche 48 Stunden Zeit zur Erfüllung ihrer Forderungen eingeräumt.

Mit der Verlängerung der Frist bis Dienstag sei man einer Bitte der kuwaitischen Vermittler nachgekommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Montag. Dem Sender Al-Jazeera zufolge kam Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Morgen in Kuwait an, um die Antwort seines Landes auf die Forderungen zu übergeben. Er hatte zuvor bereit eine Ablehnung signalisiert. Ab Montag reiste Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in die Region, wo er sich mit Vertretern der Konfliktparteien treffen wollte. Die vier arabischen Staaten wollen nach ägyptischen Angaben am Mittwoch über ihre nächsten Schritte in der Katar-Krise beraten.

Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) werfen Katar Unterstützung von Terroristen vor und haben am 5. Juni ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Emirat gekappt. Die Regierung in Doha weist die Vorwürfe zurück. Ursprünglich sollte Katar bis Sonntag 13 Forderungen erfüllen, darunter die Schließung des TV-Senders Al-Jazeera und einer türkischen Militärbasis. Anderenfalls sollen weitere Sanktionen verhängt werden. Einzelheiten wurden nicht genannt. Banker gehen jedoch davon aus, dass dann Geld aus Katar abgezogen werden könnte. Die Regierung der VAE ist allerdings Befürchtungen entgegengetreten, der Konflikt könne eskalieren. Außenminister Anwar Gargasch deutete an, stattdessen könne Katar aus dem Golf-Kooperationsrat ausgeschlossen werden.

GABRIEL: AUCH DEUTSCHE INTERESSEN BETROFFEN

Kuwaits Außenminister hatte erklärt, die Forderungen seien drakonisch und offenbar so gewählt, dass sein Land sie ablehnen müsse. Die vier Staaten haben die Bedingungen als nicht verhandelbar bezeichnet. Kuwait hat eine Vermittlerrolle übernommen. US-Präsident Donald Trump telefonierte am Sonntag mit Staats- und Regierungschefs in Saudi-Arabien, Katar und den VAE. Dabei habe er seine "Sorgen über den laufenden Disput" zum Ausdruck gebracht, erklärte das US-Präsidialamt. Die Einheit der Region sei aus Trumps Sicht von zentraler Bedeutung im Kampf gegen den Terrorismus.

"Was es jetzt braucht, ist ein ernsthafter Dialog zwischen den Beteiligten, um konstruktive Lösungsansätze durch Verhandlungen zu entwickeln", sagte Gabriel vor seiner Reise nach Saudi-Arabien, in die VAE, nach Katar und Kuwait. "Dazu müssen alle beitragen und zeigen, dass sie bereit sind, sich mit der Position der anderen Seite auseinanderzusetzen." Zwar werde Deutschland in dem Konflikt nicht Partei ergreifen. Der Streit betreffe aber auch deutsche Interessen wie den Kampf gegen die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS).

Hintergrund des Konflikts ist die Konkurrenz zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran, zu dem Katar diplomatische Beziehungen unterhält. Saudi-Arabien und die USA wollen den Iran isolieren. Auch die Wirtschaft ist über den Konflikt besorgt.[nL8N1J807W] Die Banken in der Region leiden ohnehin unter dem Ölpreisverfall der vergangenen Jahre. Neben den umfangreichen Energie-Reserven Katars ist die Krise auch wegen der wirtschaftlichen Verflechtungen des Landes von überregionaler Bedeutung. So ist Katar ein strategischer Investor bei Volkswagen und der Deutschen Bank.