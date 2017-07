Women holding parasols walk past an electronic board showing Japan's Nikkei average rate outside a brokerage in Tokyo, Japan June 2, 2017. REUTERS/Toru Hanai

Tokio Ein erneuter Raketentest Nordkoreas und die Ankündigung einer wichtigen Erklärung der Regierung in Pjöngjang haben am Dienstag die Investoren an den Aktienmärkten in Fernost vergrault.

Nach einem freundlichen Handelsauftakt sowohl in Tokio als auch an vielen anderen Börsen drehten die Kurse überwiegend ins Minus. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs flog das Geschoss rund 930 Kilometer. Möglicherweise sei eine Interkontinental-Rakete getestet worden, teilte Südkoreas Präsident Moon Jae In mit. Der erneute Raketentest kurz vor dem G20-Gipfel löste international scharfen Protest aus.

In Tokio gab der Nikkei-Index 0,12 Prozent auf 20.032 Punkte nach. Die Börse in Shanghai notierte ebenfalls schwächer. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte 0,6 Prozent ein. Ähnlich hoch fielen die Verluste in Südkorea aus. Dagegen verhalf die in Aussicht gestellte Ankündigung Nordkoreas Aktien aus dem südkoreanischen Rüstungssektor zu Kurssprüngen. Auch in Australien ging es gegen den Trend nach oben. Der gestiegene Ölpreis schob vor allem Energie-Titel an, aber auch australische Finanzwerte lagen im Plus.

Der erneute Raketentest wirkte sich auch auf den fernöstlichen Devisenhandel aus. Der Dollar gab zum Yen um 0,3 Prozent auf 112,99 Yen nach. Der Euro wurde etwas leichter mit 1,1350 Dollar gehandelt.