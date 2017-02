Traders work at their desks in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, February 8, 2017. REUTERS/Staff/Remote

Frankfurt Dank neuer Hoffnungen auf einen US-Wirtschaftsboom greifen Anleger wieder verstärkt zu Aktien.

"Donald Trump schaltet die Börsen wieder in den Rally-Modus", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der US-Präsident hatte am Donnerstagnachmittag (MEZ) eine "phänomenale" Erklärung zur Steuerpolitik angekündigt.

Der Dax stieg am Freitag um 0,4 Prozent auf 11.690 Punkte und der EuroStoxx50 um 0,1 Prozent auf 3283 Zähler. Der japanische Leitindex Nikkei schloss 2,5 Prozent im Plus und folgte damit den positiven Vorgaben der Wall Street, wo der Dow Jones zeitweise auf ein Rekordhoch von 20.206,36 Stellen geklettert war. Am Devisenmarkt wertete der Dollar zum Wochenschluss weiter auf. Der Euro verbilligte sich auf 1,0647 Dollar und kostete damit rund einen halben US-Cent weniger als vor Trumps Ankündigung.

"Trumps protektionistische Maßnahmen besorgten die Anleger in den ersten drei Wochen seiner Amtszeit", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Nun sind sie erleichtert darüber, dass Trump den Fokus wieder auf die Wirtschaft richtet." Der neue US-Präsident hatte bei einem Treffen mit Luftfahrt-Managern unter anderem gesagt: "Die Senkung der Steuerlast für alle amerikanischen Geschäfte ist ein Riesending."

Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets warnte aber vor überzogenen Erwartungen. "Am Ende werden wir von einem großen Vakuum sprechen, wenn der neue Präsident die Versprechen, die er gibt, nicht hält." Die Analysten der Rabobank verwiesen darauf, dass ähnliche Pläne zur Ankurbelung der Konjunktur aus dem Jahr 2004 einer Untersuchung des US-Senats zufolge keine neuen Stellen geschaffen, sondern nur Fusionen befeuert sowie Dividenden, Aktienrückkäufe und Manager-Gehälter in die Höhe getrieben hätten.

CHINAS KONJUNKTUR GEWINNT AN FAHRT

Zur positiven Stimmung an den Börsen trugen am Freitag ermutigende chinesische Konjunkturdaten bei. "Der starke Anstieg der Importe deutet darauf hin, dass die Binnennachfrage zunimmt", betonte Axi-Experte Cutkovic. "Das sind auch gute Nachrichten für Deutschland, Chinas wichtigsten Handelspartner in Europa."

Die positiven Aussichten für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft spiegelten sich auch am Rohstoffmarkt wider. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 56,28 Dollar je Barrel (159 Liter) und das wichtige Industriemetall Kupfer notierte mit 5922,50 Dollar je Tonne 1,7 Prozent höher als am Donnerstag. Aus Staatsanleihen und Edelmetallen zogen sich Investoren dagegen zurück. Der Bund-Future, der auf den zehnjährigen Bundesanleihen basiert, büßte 30 Ticks auf 163,93 Punkte ein. Gold verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1224,81 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

PUMA AUF 9-JAHRES-HOCH - NEUER GROSSAKTIONÄR TREIBT EVOTEC

Am deutschen Aktienmarkt gehörte Puma zu den Favoriten. Die Aktien des Sportartikel-Herstellers stiegen dank starker Geschäftszahlen des Mutterkonzerns Kering um bis zu 7,4 Prozent und waren mit 301,90 Euro so teuer wie zuletzt vor mehr als neun Jahren. Der französische Luxusgüter-Konzern, zu dem auch die Marken Gucci und Yves Saint Laurent gehören, steigerte seinen Gewinn 2016 um ein Viertel. Kering-Titel kletterten in Paris um bis zu 4,7 Prozent auf ein 16-1/2-Jahres-Hoch von 235 Euro.

Die Papiere von Evotec legten zeitweise sogar gut neun Prozent zu. Die dänische Holding Novo, die auch am Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk und an der Biotech-Firma Novozymes beteiligt ist, steigt für gut 90 Millionen Euro bei Evotec ein und übernimmt 8,9 Prozent der Anteile. Das Netzwerk von Novo könne Evotec neue Türen in der Gesundheitsbranche öffnen, urteilte Analyst Volker Braun vom Bankhaus Lampe