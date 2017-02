Traders work at their desks in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, February 17, 2017. REUTERS/staff/remote

Frankfurt Das Chaos in der US-Regierung wenige Wochen nach dem Antritt von Präsident Donald Trump stellt Anleger auf die Probe.

Aus Unsicherheit über den politischen Kurs des 70-Jährigen warfen sie am Freitag Aktien aus ihren Depots. Für Aufregung sorgte die 143 Milliarden Dollar schwere Kaufofferte des Ketchup-Riesen Kraft Heinz für den fast doppelt so großen Konkurrenten Unilever.

Der Dax ging unverändert mit 11.757,02 Punkten aus dem Handel. Der EuroStoxx50 gab 0,2 Prozent auf 3302,98 Zähler nach. Auf Wochensicht gewann der deutsche Leitindex zwar immer noch knapp ein Prozent, Börsianer stellen aber zunehmend in Frage, ob die Rekordjagd an der Wall Street gerechtfertigt war. "Der zusehends unberechenbar anmutende Führungsstil von Trump stellt das Vertrauen an den Finanzmärkten auf die Probe", sagte Analyst Gregor Kuhn von IG Markets. Auch an den US-Börsen ging es bergab: Der Dow-Jones-Index, der seit Trumps Einzug ins Weiße Haus im Januar fast 1000 Punkte zugelegt hat und von einem Hoch zum anderen spurtete, lag zu Handelsschluss in Europa 0,3 Prozent im Minus.

Anleger machte vor allem nervös, dass Trump sein Regierungsteam noch immer nicht beisammen hat. Sein Kandidat für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters, Robert Harward, lehnte das Angebot aus familiären und finanziellen Gründen ab. Zudem sorgte er mit einem erneuten Angriff auf Journalisten bei einer Pressekonferenz für Aufsehen. "Trumps sprunghaftes Auftreten untergräbt das Vertrauen der Investoren" sagte Fonds-Manager Angus Gluskie von White Funds Management.

MÖGLICHER UNILEVER-DEAL BEFLÜGELT BEIERSDORF UND HENKEL

Reichlich Gesprächsstoff an den Börsen gab es angesichts der geplanten Mega-Übernahme von Unilever. Kraft will den Hersteller von "Langnese"-Eis und "Axe"-Deo übernehmen und einen Giganten im Konsumgüterbereich schmieden. Die in London notierten Unilever-Titel schossen um 13 Prozent in die Höhe, Kraft zogen in New York um bis zu 9,1 Prozent an. Unilever lehnt die Offerte bislang ab, Kraft will nach eigenen Angaben den Deal durchbringen. "Für Kraft wäre das ein sehr kostspieliger Zukauf, der allerdings viel Potenzial für Synergieeffekte birgt", sagte Analyst Neil Wilson von ETX Capital. Die Firmen könnten Sparten zusammenlegen und Kosten sparen. Ein fusionierter Konzern habe zudem die Marktmacht, Preise in Supermärkten zu bestimmen.

In der ganzen Branche brach das Übernahmefieber aus: Die Papiere der Konkurrenten Beiersdorf, Danone, Henkel und Nestle stiegen um bis zu 3,1 Prozent. Beim "Milka"- und "Oreo"-Hersteller Mondelez ging es dagegen um zwei Prozent nach unten. Anleger hatten zuletzt spekuliert, dass Kraft eine Mondelez-Übernahme plant.

GELDREGEN FÜR ALLIANZ-AKTIONÄRE

Die Deutsche Bank sorgte mit einem neuen Großaktionär für Aufsehen. Die chinesische HNA Group kaufte sich mit etwas mehr als drei Prozent bei dem Geldhaus ein und will die Beteiligung aufstocken - jedoch unter zehn Prozent bleiben. Aktionäre riss das jedoch nicht aus dem Schlaf. Die Titel gaben 1,7 Prozent ab und verloren damit so viel wie der europäische Bankenindex. "In dem Sektor wird gerade die Sorge vor einem noch länger anhaltenden Niedrigzinsumfeld durchgespielt", sagte ein Händler.

Für Freude sorgte dagegen die Allianz mit ihren Plänen für Milliardenausschüttungen in Form von Aktienrückkauf und Dividendenzahlung. Die Titel waren mit plus 2,8 Prozent größter Dax-Gewinner.