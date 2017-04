Traders work at their desks in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, April 11, 2017. REUTERS/Staff/Remote

Frankfurt Mit Blick auf die internationalen Krisenherde sind die Anleger in Europa am Dienstag auf Nummer sicher gegangen und haben Kasse gemacht.

Der Dax verlor 0,5 Prozent auf 12.139,35 Punkte, nachdem er zeitweise sogar um 1,2 Prozent gefallen war. Dabei zogen die Umsätze spürbar an. Der EuroStoxx50 sank um 0,3 Prozent. "Die geopolitischen Risiken werden seit Wochen ausgeblendet", sagte ein Händler. Eine Korrektur nach unten sei überfällig. Auch an der Wall Street ging es bis zum europäischen Handelsschluss bergab: Dow-Jones und S&P500 verloren je etwa 0,5 Prozent, die Nasdaq fiel um 0,7 Prozent. Anleger warfen vor allem die in allen drei Indizes gelisteten Apple-Aktien aus den Depots.

Neben den amerikanisch-russischen Spannungen drückt die Entwicklung in Nordkorea auf die Stimmung. US-Präsident Donald Trump machte deutlich, dass er im Notfall auch ohne chinesische Unterstützung gegen das abgeschottete Land vorgehen will. Die Führung in Pjöngjang drohte ihrerseits mit einem Atomangriff auf die USA, sollte es Anzeichen für einen amerikanischen Erstschlag geben. Auch Russland warnte die USA vor einem Eingreifen und beschrieb die bilateralen Beziehungen als so schwierig wie nie seit dem Ende des Kalten Krieges. US-Präsident Donald Trump twitterte: "Nordkorea sucht Ärger."

GOLD SO TEUER WIE SEIT DER WAHL TRUMPS NICHT MEHR

Auch die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich macht die Anleger zunehmend nervös. Denn offen ist, ob sich gemäßigte pro-europäische Kandidaten tatsächlich durchsetzen können. Den Umfragen trauen viele Anleger nach der Trump-Wahl und der Entscheidung der Briten für den EU-Austritt im vorigen Jahr nicht mehr.

Gold profitierte von seiner Eigenschaft als Krisenwährung und verteuerte sich um bis zu 1,6 Prozent auf 1273,80 Dollar je Feinunze. Das war der höchste Kurs seit dem 10. November vorigen Jahres, kurz nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten. Vor allem die Steuer- und Infrastruktur-Versprechen des neuen Chefs im Weißen Haus hatten den Anlegern weltweit Kauflaune gemacht.

LUFTHANSA HEBEN AB UND NEHMEN FRAPORT MIT

Im Dax hoben erneut Lufthansa mit einem Plus von 3,7 Prozent ab. Deutschlands größte Fluggesellschaft hat im März deutlich mehr Passagiere befördert. Auch Air France-KLM, die schon am Montag die Anleger mit ihren Verkehrszahlen begeistert hatten, legten in Paris um 2,7 Prozent zu. Die im MDax gelisteten Fraport stiegen um 4,2 Prozent. Der Flughafenbetreiber will am Mittwoch seine Passagierzahlen veröffentlichen.

Im Rampenlicht standen Dialog Semiconductor im TecDax: Die Titel stürzten zeitweise um 36 Prozent ab, grenzten ihre Verluste später ein und schlossen aber immer noch 14,4 Prozent im Minus. Analysten des Bankhauses Lampe hatten dem Chiphersteller mit Blick auf den Hauptkunden Apple in einer Verkaufsempfehlung eine ungewisse Zukunft und sinkende Erlöse vorausgesagt. Dialog erklärte, die Einsichten in die Designzyklen führender Kunden seien unverändert, ohne auf Apple einzugehen. Auch die Aktien des iPhone-Herstellers wurden in New York aus den Depots geworfen: Nach einem Plus von 20 Prozent in den vergangenen drei Monaten machten die Anleger Kasse. Apple fielen um bis zu rund zwei Prozent.