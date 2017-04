Traders work at their desks in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, March 1, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt Die aktuellen geopolitischen Spannungen haben Aktienanleger am Mittwoch in Schach gehalten.

Der Dax schloss 0,1 Prozent höher bei 12.154,70 Punkten, sein europäisches Pendant trat bei 3468,51 Zählern auf der Stelle. An der Wall Street lagen Dow Jones & Co zum Handelsschluss bis zu einem halben Prozent im Minus. "Die Spannungen in der Syrien-Krise wachsen, US-Präsident Donald Trump droht mit einem Alleingang gegen Nordkorea, und die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl steht in weniger als zwei Wochen an", fasste Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen zusammen. "Es darf also nicht verwundern, dass die Finanzmärkte aktuell voll und ganz im Banne der politischen Entwicklungen stehen und Investoren in diesem Zuge vermehrt in sichere Anlagehäfen flüchten."

Am Devisenmarkt war daher vor allem der Yen gefragt. Der Dollar rutschte zeitweise um 0,2 Prozent auf 109,36 Yen ab. Da sich dadurch die Exportaussichten der japanischen Industrie verschlechtern, fiel die Börse in Tokio um rund ein Prozent. Die Krisenwährung Gold verteuerte sich zeitweise um 0,5 Prozent auf 1279,80 Dollar je Feinunze und notierte damit so hoch wie zuletzt kurz nach der Wahl Trumps im November.

SINKENDE EISENERZPREISE SETZEN STAHLSEKTOR UNTER DRUCK

An den Aktienmärkten gerieten Stahlwerte besonders unter Druck. Händler verwiesen auf die fallenden Preise für Eisenerz. "Der Eisenerzpreis ist vom Jahresbeginn an gerechnet nun im Minus und wird unserer Meinung nach weiter fallen", hieß es in einem Marktkommentar von Macquarie. An der Wall Street verloren U.S. Steel mehr als sieben Prozent, ArcelorMittal in Paris 4,8 Prozent. Im Dax hielten ThyssenKrupp die rote Laterne mit einem Minus von 1,9 Prozent, und im MDax schlossen Salzgitter 3,3 Prozent tiefer.

Puma versetzte Anleger mit einer höheren Prognose hingegen in Kauflaune: Die Aktien stiegen um neun Prozent auf ein Zehn-Jahreshoch.

Gesprächsthema auf dem Parkett war zudem der Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des Fußballclubs Borussia Dortmund (BVB). Die im SDax notierten Titel verloren zunächst zwei Prozent, drehten dann aber wieder 1,8 Prozent ins Plus. "Primär steht natürlich das menschliche Leid im Fokus", sagte ein Händler zu dem Anschlag. Die Champions League sei aber auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr wichtig. Bei der Fahrt des Busses vom Mannschaftshotel im Süden Dortmunds zur später abgesagten Begegnung gegen den AS Monaco waren nach Polizeiangaben drei Sprengsätze detoniert. Das Viertelfinale soll am Mittwochabend nachgeholt werden.

FREENET ENTTÄUSCHT

Die Ungewissheit über die Zukunft von Vorstandschef Carsten Kengeter nach der geplatzten Fusion lastet Händlern zufolge auf dem Kurs der Deutschen Börse. Die Titel fielen um 1,1 Prozent und waren zweitgrößter Dax-Verlierer. Kengeter muss Finanzkreisen zufolge wegen der laufenden Insiderhandels-Ermittlungen noch auf eine Vertragsverlängerung warten.

Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr von Freenet waren Anlegern ein Dorn im Auge. Die Titel verloren im TecDax 1,6 Prozent. "Vor allem der Ausblick zum Free Cash Flow ist enttäuschend und auch die Ebitda-Prognose ist geringer als bislang angenommen", sagte ein Händler.