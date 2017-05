Traders work at their desks in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, April 28, 2017. REUTERS/Staff/Remote

Frankfurt Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag verhalten in den an der Börse traditionell nicht gerade als Wonnemonat bekannten Mai gestartet.

Dax und EuroStoxx50 legten am Vormittag zeitweise zwar je etwa 0,3 Prozent zu, rutschten dann aber rasch wegen mangelnder Anschlusskäufe wieder auf ihre Freitagsschlussstände von 12.438 und 3559 Punkte ab. "'Sell in May and go away' muss es zwar nicht unbedingt sein. Aber Vorsicht bleibt angesichts der Wahlen in Frankreich und der US-Geldpolitik oberstes Gebot", sagte ein Händler. Für Erleichterung sorgte die vorläufige Einigung Griechenlands mit den internationalen Gläubigern, die die Zahlung neuer Hilfsgelder ermöglicht.

Weiter stand die Präsidentenwahl in Frankreich im Fokus. Am Sonntag tritt der reformfreudige und europafreundliche Emmanuel Macron gegen die rechtsextreme Marine Le Pen an, die den Euro ablehnt. Macron gilt Umfragen zufolge als Favorit, Le Pen hat aber zuletzt aufgeholt. Zudem steckt vielen Anlegern noch die Brexit-Abstimmung und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im vorigen Jahr in den Knochen, die von den Demoskopen nicht prognostiziert worden waren.

Von der US-Notenbank Fed, die in Washington am Nachmittag (MESZ) ihre zweitägigen Beratungen aufnimmt, werden keine Zinsänderungen erwartet. Allerdings könnten die Währungshüter am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa in ihrem Kommentar für Juni einen Zinsschritt signalisieren. Zudem stehen im weiteren Wochenverlauf noch Arbeitsmarktdaten an, von denen die Fed ihre Geldpolitik weitgehend abhängig macht.

GRIECHISCHE ANLEIHEN NACH EINIGUNG IN ATHEN GEFRAGT

Im Devisenhandel behauptete sich der Euro über 1,09 Dollar. Dabei sorgte auch die vorläufige Einigung in Griechenland für ein Aufatmen. Nach monatelangen Verhandlungen legten die griechische Regierung und die internationalen Gläubiger ihren Streit über Reformen am Arbeitsmarkt und im Energiesektor sowie über Pensionskürzungen und Steuererhöhungen bei[nL8N1I40RG]. Dadurch könnten nun weitere Gelder aus dem bis zu 86 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm ausgezahlt werden, sagte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos. Die Regierung in Athen braucht dringend frisches Geld, da im Juli Schulden von 7,5 Milliarden Euro fällig werden.

Somit standen griechische Staatsanleihen wieder höher im Kurs, was im Gegenzug die Renditen der zehnjährigen Papiere auf 6,13 von 6,48 Prozent drückte[nL8N1I41WZ]. Das war der niedrigste Stand seit September 2014. Damit verringern sich die Refinanzierungskosten für das hoch verschuldete Land.

BP NACH ZAHLEN GESUCHT

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten zeitweise Deutsche Bank und Commerzbank mit einem Plus von je rund einem Prozent. Händlern zufolge stuften die Analysten der Investmentbank Bernstein Banken der Euro-Zone auf "overweight" nach oben. Im EuroStoxx50 wurden BBVA und Santander ebenfalls mit einem Plus von rund einem Prozent favorisiert. Bayer, Continental, Deutsche Post und Merck KGaA wurden im Dax mit Dividendenabschlägen gehandelt und standen daher ganz unten.

In London zogen BP um bis zu drei Prozent an. Der Ölkonzern hatte im ersten Quartal von der Erholung der Ölpreise profitiert und seinen Gewinn verdreifacht.