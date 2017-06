Traders work in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, June 15, 2017. REUTERS/Staff/Remote

Frankfurt Nach den Kursverlusten vom Donnerstag haben einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in die europäischen Aktienmärkte genutzt.

Darüber hinaus blickten Investoren optimistisch auf die anstehende Bilanzsaison, sagte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. "Schließlich waren die Zahlen für das erste Quartal die besten seit Jahren." Dax und EuroStoxx50 stiegen am Freitag um jeweils etwa 0,6 Prozent auf 12.754 und 3552 Punkte.

Der Athener Leitindex kletterte sogar auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 812,07 Zählern. "Die Finanzminister der Eurogruppe gaben gestern weitere Hilfsgelder in Höhe von 8,5 Milliarden Euro frei – genug, um die im Juli fällig werdenden Kredite zu bedienen", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Das hilft Athen für den Moment, löst aber das Problem nicht." Ohne Schuldenschnitt könne Griechenland finanziell kaum auf eigenen Füßen stehen.

Die Experten der HSBC äußerten sich optimistischer. "Der Deal sollte den Weg ebnen, griechische Papiere in das EZB-Kaufprogramm aufzunehmen." Das wäre ein wichtiger Schritt bei der Rückkehr zur finanziellen Eigenständigkeit. Derzeit sammelt die Europäische Zentralbank (EZB) an der Börse Anleihen der Euro-Länder im Volumen von monatlich 60 Milliarden Euro ein, um die Konjunktur anzukurbeln und die Inflation in die Höhe zu treiben. Vor diesem Hintergrund fiel die Rendite der zweijährigen griechischen Titel auf ein Sechseinhalb-Monats-Tief von 4,677 Prozent. Die fünfjährigen Bonds rentierten mit 4,806 Prozent sogar so niedrig wie zuletzt vor gut zweieinhalb Jahren.

MILLIARDENSCHWERE BÖRSENDEBÜTS

Am Aktienmarkt richtete sich Aufmerksamkeit auf zwei milliardenschwere Börsengänge. In Paris kosteten die Titel der Autoleasing-Firma ALD 14,41 Euro. Sie waren zum Preis von je 14,30 Euro und damit am unteren Ende der von 14,20 bis 17,40 Euro reichenden Angebotsspanne verkauft worden. Mit diesem Geschäft sammelt die Muttergesellschaft Societe Generale bis zu 1,3 Milliarden Euro ein. Die Aktien der französischen Großbank legten 2,1 Prozent zu.

An der Züricher Börse debütierte Idorsia mit einem Kurs von zehn Franken. Damit wird die vom Biotech-Unternehmen Actelion abgespaltene Forschungsfirma mit umgerechnet 1,1 Milliarden Euro bewertet. Actelion-Papiere legten 1,7 Prozent zu.

Tesco-Titel rutschten dagegen nach einem anfänglichen Kursplus von 4,5 Prozent um 0,7 Prozent ab. Der größte britische Einzelhändler steigerte den Umsatz auf dem Heimatmarkt zwar so stark wie nie in den vergangenen sieben Jahren. International gingen die Erlöse dagegen überraschend kräftig um drei Prozent zurück.