Traders work in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, June 30, 2017. REUTERS/Staff/Remote

Frankfurt Nach den jüngsten Verlusten an den europäischen Börsen haben sich die Kurse am Montag wieder erholt.

Der Dax kletterte bis zum frühen Nachmittag um 0,6 Prozent auf 12.400 Punkte. Der EuroStoxx50 legte 0,9 Prozent auf 3473 Zähler zu. Beide Indizes hatten in der vergangenen Woche angesichts von Spekulationen auf ein Ende der ultralockeren Geldpolitik in der Euro-Zone und eines wieder erstarkenden Euro je rund drei Prozent verloren. Für die Wall Street signalisierten die US-Futures zur Eröffnung ein Plus von etwa 0,3 Prozent. Allerdings könnte Dow & Co rasch die Luft ausgehen, da wegen des Feiertages Independence Day am Dienstag die Börsen am Montag schon früher schließen.

Börsianer sprachen zu Beginn des zweiten Halbjahres von Ernüchterung: "Die positiven Treiber für eine Fortsetzung der Rally fehlen, die Stimmung auf dem Börsenparkett ist ziemlich mies", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der Euro könne jederzeit wieder nach oben ausbrechen. Zudem gebe es nach wie vor Unsicherheiten über die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump.

Am Montag rutschte der Euro um mehr als einen halben US-Cent auf 1,1362 Dollar ab und sorgte so für leichte Entspannung. Der wieder etwas niedrigere Wechselkurs weckte Hoffnungen, dass sich die Waren europäischer Unternehmen auf dem Weltmarkt nicht allzu sehr verteuern werden. Die Analysten der Commerzbank sprachen allerdings nur von Gewinnmitnahmen. Laut Bundesbank-Chef Jens Weidmann bereiten sich die Währungshüter allmählich auf eine Eindämmung der Geldflut vor. Dies dürfte laut Börsianern den Euro in der nächsten Zeit auf relativ hohem Niveau halten.

PFUND STERLING NACH BRITISCHEN KONJUNKTURDATEN AUF TALFAHRT

Dass es um die Wirtschaft in der Euro-Zone gut bestellt ist, zeigten die Einkaufsmanagerindizes der Industrie. Die Geschäfte der Firmen legten im Juni so stark zu wie seit mehr als sechs Jahren nicht. "Spekulationen, wonach die EZB ihre Geldpolitik schneller anpassen könnte, sollten vor diesem Hintergrund zumindest nicht kleiner werden", sagte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg.

Enttäuschung herrschte dagegen über Konjunkturdaten aus Großbritannien. Dort legten die Industrieunternehmen im Juni weniger stark zu als erwartet. Das Pfund rutschte auf 1,2950 Dollar von 1,3025 Dollar ab.

BAYER TRAGEN ERNEUT DIE ROTE LATERNE IM DAX

Bei den Einzelwerten ragten die ThyssenKrupp-Papiere mit einem Plus von 3,4 Prozent hervor. Einem Zeitungsbericht zufolge will sich der Konzern bei der Fusion seiner Stahlsparte mit dem indischen Rivalen Tata Steel mit weniger als 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen begnügen. "Der Artikel macht erneut klar, dass Thyssen-Chef Heinrich Hiesinger sehr an einem Ausstieg aus dem Stahlgeschäft interessiert ist", sagte ein Händler.

Bayer-Aktien setzten ihre Talfahrt vom Freitag im Sog einer Gewinnwarnung fort und verloren mit 1,6 Prozent so viel wie kein anderer Wert im Dax und im EuroStoxx50. Vorstandsmitglied Liam Condon sagte dem "Handelsblatt", das Brasilien-Geschäft, das für die Belastungen bei dem Chemie- und Pharmakonzern verantwortlich ist, bleibe weiterhin unsicher.