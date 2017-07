Starke Konjunktur gibt Europas Börsen Auftrieb

Traders work in front of the German share price index, DAX board, at the stock exchange in Frankfurt, Germany, July 25, 2017.

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf steigende Unternehmensgewinne sind Anleger am Dienstag an die europäischen Aktienmärkte zurückgekehrt.

Genährt wurden die Spekulationen vom erneuten Rekordhoch des Ifo-Index und einem starken chinesischen Wachstum. Die anhaltende Stärke des Euro, die Waren heimischer Firmen auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig macht, sowie die Kartell-Vorwürfe gegen deutsche Autobauer bremsten die Erholung allerdings.

Der Dax gewann 0,6 Prozent auf 12.288 Punkte. Der EuroStoxx50 legte sogar ein Prozent auf 3487 Zähler zu. BMW und Volkswagen gehörten mit Kursverlusten von jeweils etwa 0,5 Prozent zu den wenigen Verlierern in den beiden Indizes. "Mal abgesehen von den möglichen Milliardenstrafen, die bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes ausmachen können, schätzen wir vor allem das Reputationsrisiko sowie eine etwaige Regulierungswelle für die Branche als die größeren Risiken ein", sagte LBBW-Analyst Clemens Bundschuh. Daimler-Aktien hielten sich dagegen knapp im Plus. Der Stuttgarter Konzern erstattete einem Insider zufolge als erster Selbstanzeige und kann daher darauf hoffen, in einem Verfahren um mögliche illegale Preisabsprachen mit einem blauen Auge davonzukommen.

Ifo Auf Rekord - Griechenland Legt Neue Staatsanleihe Auf

Der Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, markierte mit 116 Punkten den dritten Monat in Folge ein Rekordhoch. "In den Unternehmen herrscht ausgelassene Partystimmung", sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. Zwar könne das reale Wirtschaftswachstum da nicht mithalten. "Die niedrige Arbeitslosenquote und die gut gefüllten Auftragsbücher in der Industrie fühlen sich aber möglicherweise wie ein Rekordboom an."

Zur positiven Stimmung an der Börse trug auch die Rückkehr Griechenlands an den Kapitalmarkt bei. Der Thomson Reuters-Tochter IFR zufolge erhielt der krisengeplagte Mittelmeer-Anrainer für die geplante fünfjährige Anleihe sowie die Ablösung eines weiteren Bonds unverbindliche Gebote über insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Das Land peile nun für das Papier eine Rendite von 4,75 statt der ursprünglich angedachten 4,875 Prozent an. Antonio Garcia Pascual, Chef-Volkswirt der Barclays Bank für Europa, sprach von einem günstigen Zeitpunkt. Griechenland erwirtschafte Haushaltsüberschüsse, die Konjunktur erhole sich und es gebe die Aussicht auf Schuldenerleichterungen.

Dollar-schwäche Treibt Rohstoffpreise

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Notenbank Fed seine Talfahrt fort. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel auf ein 13-Monats-Tief von 93,681 Punkten. Der Euro stieg im Gegenzug auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 1,1699 Dollar. Die US-Valuta litt Börsianern zufolge unter durchwachsenen Konjunkturdaten, die Spekulationen auf eine rasche Straffung der dortigen Geldpolitik dämpften. Gleichzeitig schwand wegen der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump die Hoffnung auf eine rasche Umsetzung der geplanten Konjunkturprogramme.

Einige Anleger nutzten die Dollar-Schwäche, um sich mit Rohstoffen einzudecken. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 49,41 Dollar je Barrel (159 Liter) und profitierte dabei auch von Bekenntnissen wichtiger Exportstaaten zur Begrenzung der Fördermengen. Der Kupferpreis stieg sogar um bis zu 2,8 Prozent auf ein Fünf-Monats-Hoch von 6197 Dollar je Tonne. Dem Industriemetall gab das anhaltend hohe Wirtschaftswachstum des weltweit größten Abnehmers China zusätzlichen Schub.

In London sorgte der Modekonzern Michael Kors für strahlende Gesichter bei den Eignern von Jimmy Choo: Der für seine Handtaschen bekannte US-Konzern bietet umgerechnet rund eine Milliarde Euro oder 230 Pence je Aktie für den Luxusschuh-Hersteller. Jimmy Choo stiegen um 17,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 229 Pence. Michael Kohrs notierten im vorbörslichen US-Geschäft kaum verändert.