Apple-Euphorie lässt Europas Börsen kalt

A man looks at the screen of his mobile phone in front of an Apple logo outside its store in Shanghai, China July 30, 2017.

Frankfurt (Reuters) - Europas Aktienanleger haben sich von der Euphorie in den USA über die Geschäftszahlen von Apple nicht anstecken lassen.

Zu tief sitzt laut Händlern bei vielen die Sorge um die Folgen des hohen Euro-Kurses für die Gewinnentwicklung der heimischen Unternehmen. Im deutschen Handel überschatte zudem der Diesel-Gipfel in Berlin andere Themen. Somit traten Dax und EuroStoxx50 am späten Vormittag mit 12.244 und 3469 Punkten auf der Stelle. Für Zurückhaltung sorgten auch die am Nachmittag anstehenden Daten der privaten Arbeitsvermittlung ADP zum Stellenangebot in den USA. Die Lage am Arbeitsmarkt gilt als mitentscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

"Alle Augen sind heute auf den Diesel-Gipfel gerichtet", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst bei CMC Markets. "Es sieht danach aus, als ob die Politik den Autobauern Schützenhilfe leisten wird. Niemand in der Bundesregierung ist vor der Bundestagswahl an einem Hochkochen des Skandals und einem Absturz der Auto-Aktien interessiert." Daimler, BMW und VW verloren je etwa ein halbes Prozent. Auch die französischen Autobauer, die Opel-Mutter Peugeot und Renault, gaben nach.

Neben der Unsicherheit über die Zukunft des Diesel lastete auch der neuerliche Rückgang des Autoabsatzes in den USA auf den Aktien. Laut Insidern steckt aber auch der heimische Automarkt im Sommerloch. Darüber hinaus verschlechtert der hohe Wechselkurs die Absatzchancen der europäischen Auto-Hersteller auf dem Weltmarkt. Der Euro stieg um mehr als einen halben US-Cent auf 1,1868 Dollar und liegt damit so hoch wie zuletzt am 12. Januar 2015. Laut Analysten dürften damit letztlich auch die Gewinne der Konzerne schmelzen.

Apple-Zulieferer Wie Dialog Semiconductor Im Aufwind

Die nachbörsliche Rekordfahrt von Apple verhalf zumindest den Aktien einiger Zulieferer auf die Sprünge. So stiegen Dialog Semiconductor im TecDax zeitweise um über sieben Prozent. Auch AMS und STMicro legten überdurchschnittlich zu. Die in Deutschland gelisteten Aktien von Apple hoben um fast sieben Prozent ab. Sollten die Apple-Papiere während der offiziellen Börsensitzung in New York ebenfalls so stark zulegen, könnte der Dow-Jones-Index die Rekordmarke von 22.000 Zählern überspringen.

Die europäische Bilanzsaison verlief dagegen durchwachsen: Lufthansa konnte mit ihrem Zwischenergebnis punkten - die Aktien stiegen um rund drei Prozent und damit an die Dax-Spitze. Dagegen trennten sich einige Anleger von ihren Commerzbank-Anteilen, nachdem das Geldhaus einen überraschend hohen Halbjahresverlust hatte. Die Titel fielen zeitweise um fast vier Prozent, grenzten dann aber ihre Verluste auf rund ein Prozent ein.

Ebenfalls auf Talfahrt waren nach der Vorlage von Geschäftszahlen die Aktien des französischen Rivalen Societe Generale. Die auch im EuroStoxx50 gelisteten Titel fielen um über vier Prozent.

Zufriedene Gesichter gab es dagegen bei einigen Werten aus der zweiten Reihe: Hugo Boss und Axel Springer punkteten mit Fortschritten bei der Neuausrichtung beziehungsweise einer Prognoseanhebung und schoben damit ihre im MDax gelisteten Titel um je etwa fünf Prozent an.