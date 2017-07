A map of Qatar is seen in this picture illustration June 5, 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration

Dubai/Doha Im Katar-Konflikt hat sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums der vier arabischen Rivalen des Golfemirats keine Entspannung abgezeichnet.

Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sagte, das am Sonntag auslaufende Ultimatum ziele nicht darauf ab, den Terrorismus zu bekämpfen, sondern die Souveränität seines Landes zu beschneiden. Sein Land sei aber bereit, sich mit den Nachbarn zusammenzusetzen und über deren Sorgen zu sprechen. Katar drohten weitere Sanktionen. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate werfen dem Land die Unterstützung von Terroristen vor. Sie haben ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu dem Emirat gekappt. Sie fordern unter anderem die Schließung des Fernsehsenders Al-Dschasira und einer türkischen Militärbasis in dem Land.

Einige Forderungen könnten nicht erfüllt werden, weil sie auf falschen Annahmen beruhten, sagte Al-Thani. So könne man keine Beziehungen zur Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS), der Al-Kaida und der libanesischen Hisbollah-Miliz abbrechen, weil solche Beziehungen nicht existierten. Es könnten auch keine Mitglieder der Iranischen Revolutionsgarden ausgewiesen werden, weil sich keine in Katar aufhielten.

Die vier Staaten um Saudi-Arabien erklärten, ihre Forderungen seien nicht verhandelbar. Welche weiteren Sanktionen sie vorsehen, ist bislang aber offen. Banker aus der Region äußerten die Vermutung, dass die Kreditinstitute aufgefordert werden könnten, Guthaben und Interbanken-Kredite aus Katar abzuziehen. Außerdem könnte Investoren untersagt werden, in Katar Gelder anzulegen.

KATARS AKTIENMARKT UNTER DRUCK

Die Angst vor einer weiteren Zuspitzung der Krise in der Golfregion drückte den Aktienmarkt in Katar deutlich ins Minus. Am ersten Handelstag nach dem mehrtägigen Fest des Fastenbrechens nach dem Ramadan büßte die Börse in Doha am Sonntag zeitweise mehr als drei Prozent ein. Seit dem Ausbruch der Krise am 5. Juni hat sie etwa zwölf Prozent verloren.

Der saudiarabische Aktienmarkt notierte 0,82 Prozent tiefer. Der Index in Dubai sank 0,26 Prozent, in Abu Dhabi 0,41 Prozent.