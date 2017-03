REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY - RTS10BD7

Kuala Lumpur In Malaysia haben die Sicherheitskräfte nach dem Mord an dem Bruder des nordkoreanischen Machthabers den Flughafen von Spuren des Nervengiftes VX gereinigt.

Der zuständige Polizeichef sagte am Sonntag, der Flughafen sei sicher. Die Obduktion habe ergeben, dass Kim Jong Nam mit dem Nervengift getötet wurde, sagte der Gesundheitsminister Subramaniam Sathasivam. Der Stoff löse "schwere Lähmungen aus, die zum Tod der Person binnen kurzer Zeit führten". Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un war am 13. Februar am Flughafen Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Ermittler wurde er durch VX getötet. Der Stoff fällt unter die Chemiewaffenkonvention und zählt zu den tödlichsten Stoffen, die jemals von Menschen gemacht wurden. Schon ein Tropfen reicht nach Angaben von Experten aus, um einen erwachsenen Menschen zu töten.

Der japanische Sender Fuji TV veröffentlichte Überwachungsbildern, auf denen zu sehen ist, wie zwei Frauen Kim von hinten mit einem Tuch angriffen. Auf dem Lappen war mutmaßlich das Gift aufgetragen. Die beiden Frauen aus Vietnam und Indonesien befinden sich mittlerweile in Haft. Die Indonesierin leidet Berichten zufolge unter Vergiftungserscheinungen. Sie ging nach Angaben der indonesischen Botschaft davon aus, an einer Fernsehsendung teilgenommen zu haben. Unbekannte hätten ihr 400 Ringgit (umgerechnet 85 Euro) dafür gegeben, dass sie sich mit einem Öl auf Kim stürzen sollte. Sie selbst habe den Stoff für Babyöl gehalten, sagte der stellvertretende indonesische Botschafter nach einem Treffen mit der Frau.

Auch ein Nordkoreaner sitzt in Haft, sieben weitere werde gesucht. Die Ermittler drohen einem nordkoreanischen Diplomaten mit Haftbefehl. Sollte der zweite Sekretär an der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur nicht freiwillig mit den Ermittlern zusammenarbeiten, werde die Polizei weitere Schritte einleiten, sagte der zuständige Polizeichef. Unklar ist, ob ein gerichtlicher Haftbefehl möglich ist, weil der Nordkoreaner nach Angaben der Polizei diplomatische Immunität genießt. Südkoreanische und US-Fachleute gehen davon aus, dass nordkoreanische Agenten für den Mord verantwortlich sind. Nordkorea hat Kims Tod dagegen nicht bestätigt.

Malaysia ist eines der wenigen Länder, das Beziehungen zu dem kommunistisch geführten Nordkorea unterhält. Der Fall belastet das Verhältnis beider Staaten inzwischen schwer.

Der getötete Kim lebte mit seiner Familie in Macau unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Er hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines älteren Halbbruders.