Von der Leyen wenige Tage nach Hubschrauberabsturz unterwegs nach Mali

FILE PHOTO: German Air Force Tiger attack helicopter by German Bundeswehr is pictured at the U.S. military base in Grafenwoehr, Germany, October 26, 2016.

Köln (Reuters) - Wenige Tage nach dem tödlichen Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers im Norden Malis reist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Samstagabend nach Gao, um sich ein Bild von den Ermittlungen zur Unglücksursache zu machen.

Im Camp Castor will sie an einem Feldgottesdienst für die beiden am Mittwoch ums Leben gekommenen Soldaten teilnehmen und mit deren Kameraden sprechen. Es waren die ersten Todesfälle der Bundeswehr im Einsatz in Mali. Bislang ist unklar, weshalb der Kampfhubschrauber des Typs Tiger 70 Kilometer nordöstlich von Gao abstürzte. Experten der Bundeswehr untersuchen dies derzeit. Sie entdeckten einen der beiden Flugdatenschreiber der Maschine. In der Wüstenstadt sind rund 800 deutsche Soldaten als Teil der UN-Blauhelm-Mission Minusma stationiert, die die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen Regierung und Rebellen überwacht.

Nach dem Besuch in Gao fliegt von der Leyen nach Niger weiter, das die Bundeswehr als logistisches Drehkreuz für den Einsatz im Norden Malis nutzt. In der Hauptstadt Niamey sind Treffen mit dem Präsidenten und dem Verteidigungsminister geplant. Das bettelarme Niger ist mit der Stadt Agadez zugleich eine der wichtigsten Transitrouten für afrikanische Flüchtlinge und Migranten auf dem Weg über Libyen nach Europa.

In Niger beabsichtigt von der Leyen zudem, ihre französische Kollegin Florence Parly zu treffen. Frankreichs Armee ist mit dem Anti-Terror-Einsatz im eigenen Land und den Missionen vor allem in Afrika am Rande ihrer Kräfte. Präsident Emmanuel Macron dringt daher auf ein stärkeres militärisches und finanzielles Engagement Deutschlands in den früheren französischen Kolonien. Gerade der Sahel wurde in den vergangenen Jahren verstärkt zum Aufmarschgebiet für Dschihadisten, die von Afrika aus auch Europa bedrohen.

Gemeinsam wollen die beiden Ministerinnen die Baustelle für ein regionales Hauptquartier der G5-Sahel besuchen, der Gruppe der Sahel-Staaten Tschad, Niger, Mali, Burkina Faso und Mauretanien. Die EU sagte den G5 kürzlich 50 Millionen Euro zum Aufbau einer Eingreiftruppe zu, die Spezialeinheiten von jeweils rund 100 Soldaten in Gebiete entsenden soll, die als Hochburgen der radikalen Islamisten gelten. Die neue Truppe soll die Bemühungen der Minusma-Friedenstruppen, aber auch der Anti-Terror-Operation Barkhane mit ihren 4000 französischen Soldaten in der Region ergänzen.

Als letzte Station ihrer Reise besucht von der Leyen die malische Hauptstadt Bamako, wo weitere Bundeswehr-Soldaten stationiert sind. Deutschland hat sein militärisches Engagement in Mali zuletzt stark ausgebaut: Inzwischen stellt die Bundeswehr knapp 900 Soldaten für die etwa 12.000 Soldaten und Polizisten starke Blauhelmtruppe Minusma. Hauptaufgabe der deutschen Soldaten ist es, den Vereinten Nationen mit Hubschraubern, Drohnen und durch Patrouillen Aufklärungsergebnisse aus der Region um Gao zu liefern. Minusma gilt mit über 100 Toten als gefährlichster UN-Einsatz. Weitere rund 130 deutsche Soldaten sind Teil der europäischen Trainingsmission EUTM Mali, die hauptsächlich im ruhigeren Süden des Landes die einheimischen Sicherheitskräfte ausbildet. Der Einsatz in Mali ist damit nur wenig kleiner als die größte deutsche Militärmission in Afghanistan.

Tuareg-Rebellen und Dschihadisten hatten den Norden Malis 2012 unter ihre Kontrolle gebracht. Anfang 2013 intervenierte Frankreich auf Bitten des Landes, um den Vormarsch der Aufständischen in den Süden zu stoppen. Seither bemüht sich die internationale Gemeinschaft, Mali wieder zu stabilisieren, das früher als afrikanische Vorzeigedemokratie galt und heute eines der Transitländer für Migranten auf dem Weg nach Europa ist. Ein Auslöser der Spannungen in dem Land sind die extrem unterschiedlichen Lebensverhältnisse: Viele Bewohner der Wüstengebiete im Norden leben vom Schmuggel von Menschen, Waffen und Drogen durch die Sahara und fühlen sich von der Zentralregierung im fruchtbareren Süden vernachlässigt.