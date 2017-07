FrankfurtNach Aussagen zum Ausblick haben die Anleger am Donnerstag bei AB Foods zugegriffen. Die Aktien stiegen in London um 6,2 Prozent auf 3102 Pence und führten damit die Gewinnerliste im Londoner Leitindex an. Der Handelskonzern hatte seinen Ausblick als "marginal besser" bezeichnet, nachdem die Geschäfte bei der Billigmode-Kette Primark besser als gedacht gelaufen waren. Primark habe im dritten Geschäftsquartal 20 Prozent mehr umgesetzt, teilte AB Foods mit. Im Gesamtjahr dürfte die Billigmode-Kette eine Gewinnmarge von etwa zehn Prozent wie im ersten Halbjahr erreichen. Zuvor hatte AB Foods bei der Tochter noch mit einem Rückgang gerechnet. (Reporter: James Davey, bearbeitet von Andrea Lentz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)