FrankfurtHöhere Ziele des neuen Adidas-Chefs haben die Aktien des Sportartikelherstellers am Mittwoch auf Rekordjagd geschickt. Die Papiere schossen als größter Dax-Gewinner um 9,2 Prozent auf ein Allzeithoch von 174,50 Euro und waren auf Kurs für den größten Tagesgewinn seit November 2015. Durch den Kurssprung gewann Adidas in einem Rutsch mehr als zwei Milliarden an Börsenwert.