FrankfurtMit ihrer optimistischen Einschätzung zur künftigen Gewinnentwicklung haben die Analysten von HSBC am Mittwoch Adidas wieder kräftig angeschoben. Die Aktien stiegen um 3,3 Prozent auf 173,90 Dollar und nehmen damit wieder Kurs auf ihre am 4. Mai gesetzte Bestmarke von 188,95 Euro. Im Dax und im EuroStoxx50 führten sie damit die Gewinnerliste an. HSBC hatte die Aktien auf "buy" von "hold" gestuft und das Kursziel auf 210 von 165 Euro kräftig erhöht.

Die am 3. August anstehenden Quartalsergebnisse würden so gut ausfallen, dass das Management über eine Prognoseanhebung für das Gesamtjahr nachdenken könnte, schrieben die Analysten. Sie erhöhten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie in 2017 und 2018 um zehn beziehungsweise elf Prozent.

In den vergangenen drei Monaten hatten die Adidas-Papiere gegen den Trend rund fünf Prozent verloren. Dabei hatten die Aktien des Sportartikelherstellers sowohl 2015 als auch 2016 mit Kursgewinnen von über 50 Prozent mehr als irgend ein anderer Dax-Wert gewonnen. Aktuell liegen Adidas aber seit Jahresbeginn nur noch auf Platz sieben mit einem bisherigen Plus von 15 Prozent. Spitzenreiter im Dax sind Lufthansa mit einem Aufschlag von über 60 Prozent und Commerzbank und RWE mit je rund 50 Prozent. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)