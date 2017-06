FrankfurtWegen Spekulationen auf konstante Dividendenzahlungen haben sich Anleger am Montag mit Aegon eingedeckt. Die Aktien des niederländischen Versicherungskonzerns kletterten an der Börse in Amsterdam um bis zu 8,2 Prozent auf 4,79 Euro. Der Allianz-Rivale verkaufte Teile seines US-Geschäfts an Wilton Re, um seine Eigenkapitalbasis zu stärken.