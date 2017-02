FrankfurtIn Scharen sind die Anleger am Donnerstag einer Kaufempfehlung von J.P. Morgan Cazenove für Airbus gefolgt. Die in Paris und Frankfurt gelisteten Aktien des europäischen Konzerns stiegen um 3,4 Prozent auf ein Allzeithoch von 68,98 Euro. Damit führten sie im EuroStoxx50 und im MDax die Favoritenliste an. "Wir sehen für die Aktien ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent über die nächsten zwölf Monate", schrieb Analyst David Perry. Er stufte die Aktien hoch auf "overweight" von "neutral". Das Kursziel erhöhte er auf 88,50 von 68 Euro. Auch die Analysten von UBS und Deutsche Bank nehmen ihre Kursziele hoch.