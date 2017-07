MÄRKTE 8-Allianz macht Anlegern mit Zwischenbericht Kauflaune

Frankfurt, 27. Jul (Reuters) - Mit Aktienkäufen haben die Anleger am Donnerstag den Zwischenbericht der Allianz honoriert. Die Papiere von Deutschlands größtem Versicherungskonzern stiegen um 2,1 Prozent auf 183,45 Euro und führten damit die Favoritenliste im Dax an. Allianz habe ein "bemerkenswert gutes vorläufiges Quartalsergebnis" vorgelegt, schrieben Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank in einer Kurzstudie. "Hierzu haben alle drei Segmente beigetragen."

Der Konzern hatte im zweiten Quartal den operativen Gewinn um 23 Prozent gesteigert und nimmt für das Gesamtjahr einen Betriebsgewinn von mehr als elf Milliarden Euro ins Visier. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)