MÄRKTE 6 -Siemens-Rivale Alstom erfreut Anleger mit Umsatzplus

Paris, 13. Jul (Reuters) - Nach einem Umsatzplus von sechs Prozent im ersten Geschäftsquartal sind die Anleger am Donnerstag bei Alstom eingestiegen. Die Aktien des Zugherstellers stiegen an der Pariser Börse um zwei Prozent auf 31,42 Euro. Der Siemens-Rivale hatte den Umsatz auf 1,9 Milliarden Euro gesteigert. Den Ausblick ließ Alstom, an dem der französische Staat mit 20 Prozent beteiligt ist, unverändert. Danach erwartet das Unternehmen bis 2020 einen organischen Umsatzzuwachs von fünf Prozent. Die Rendite beim Gewinn vor Steuern (EBIT) sollte bei rund sieben Prozent liegen. (Reporter: Sudip Kar-Gupta, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)