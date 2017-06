FrankfurtUnerwartete Nebenwirkungen bei einem in der Entwicklung befindlichen Osteoporose-Medikament bringen die Biotechfirmen Amgen und UCB in Bedrängnis. Die Aktien der belgischen UCB brachen am Montag an der Börse in Brüssel zeitweise um 15 Prozent auf ein Drei-Monats-Tief von 65,30 Euro ein. Die Titel des US-Partners Amgen rutschen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 2,8 Prozent ab.

Bei einer klinischen Studie für das Mittel Romosozumab traten nach Angaben von Amgen schwere Nebenwirkungen am Herzen auf. Mit einer Zulassung in den USA sei deshalb in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen, räumte der weltgrößte Biotechnologie-Konzern ein. "Die neuen Daten sind deutlich negativ und kommen sehr überraschend", kommentierte Analyst Umer Raffat vom Broker ISI Evercore. Laut Daten von Thomson Reuters rechneten Analysten bisher damit, dass Romosozumab bis 2023 jährlich 720 Millionen Dollar zum Amgen-Umsatz beisteuern könnte. (Reporter: Bill Berkrot, Ben Hirschler bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von