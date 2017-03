FrankfurtDie Renditen der deutschen Bundesanleihen haben am Mittwoch auf breiter Front zugelegt. Die Verzinsung der zehnjährigen Papiere kletterte auf 0,35 Prozent, die der fünfjährigen lag mit minus 0,45 Prozent ebenfalls höher. Börsianer machten eine nur geringe Nachfrage bei der jüngsten Bobl-Auktion verantwortlich. Der Bund hatte bei der Aufstockung der fünfjährigen Bundesobligationen knapp 3,16 Milliarden Euro eingenommen. Die Gebote hatten ein Volumen von 3,4 Milliarden Euro, wobei vier Milliarden Euro angestrebt waren.

"Das war dieses Mal eine schwache Auktion, wie man auch an der Marktreaktion ablesen kann", sagte Commerzbank-Analyst David Schnautz. Möglicherweise habe die EZB den Ausschlag gegeben, die Papiere mit kürzeren Laufzeiten bevorzuge. Die EZB kauft seit März 2015 Staatsanleihen der Euro-Länder. Zuletzt wurde das Programm im Dezember verlängert und soll jetzt bis Ende 2017 laufen. Dabei darf die EZB auch kurzlaufende Anleihen mit stark negativer Verzinsung erwerben. Daher stehen derzeit deutsche Anleihen mit zwei Jahren Laufzeit hoch im Kurs.

Die politische Unsicherheit über die Wahlen vor allem in Frankreich macht seit Wochen ohnehin die deutschen Bundesanleihen für viele nichteuropäische Anleger attraktiv. Nach Zahlen des Finanzministeriums in Tokio hatten japanische Investoren im Januar für rund 5,4 Milliarden Euro deutsche Bundespapiere gekauft. Zugleich flogen französischen Papiere aus den Depots - so auch am Mittwoch, was die Rendite der zehnjährigen wieder über ein Prozent klettern ließ.