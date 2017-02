BÖRSEN-TICKER-Peugeot rutschen nach Magazinbericht weiter ab

Frankfurt, 15. Feb Peugeot verlieren 3,1 Prozent auf 18,12 Euro und sind größter Verlierer in Paris. Die Pläne für eine Opel-Übernahme würden wohl konkreter, sagte ein Börsianer nach einem Magazinbericht über einen Besuch der GM -Chefin in Rüsselsheim. Peugeot-Anleger könnte die Sorge vor zu viel Zugeständnissen an die Politik verschrecken, fügte er hinzu. ******************************************************** 10:19 US-ZINSPHANTASIE SCHIEBT BANKEN IN EUROPA AN Di