FrankfurtDer Schulterschluss der französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron und Francois Bayrou hat an den Anleihemärkten für Erleichterung gesorgt. Bei Investoren stieg die Hoffnung, dass dadurch die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen mit ihrer Partei Front National ins Hintertreffen gerät. Sie kauften wieder französische Staatsanleihen. Die Rendite der zehnjährigen Papiere sank am Donnerstag um 2,5 Basispunkte auf ein Prozent und erreichte den tiefsten Stand seit sechs Tagen.

Zugleich engten sich die Risikoaufschläge, die Anleger dafür bekommen, dass sie statt deutscher Staatsanleihen französische halten, auf 73 Basispunkte deutlich ein. Anfang der Woche hatte dieser Renditeaufschlag noch bei 84 Basispunkten gelegen, so hoch wie seit Ende 2012 nicht mehr. "Die gestrigen politischen Ereignisse in Frankreich sind positiv für die französischen Anleihen und haben die Risikobereitschaft von Anlegern wieder etwas erhöht", sagte Analyst Orlando Green von Credit Agricole.

Der in den vergangenen drei Wahlen angetretene bürgerliche Politiker Bayrou erklärte am Mittwoch seinen Verzicht auf eine neue Kandidatur und sagte dem unabhängigen Kandidaten Macron seine Unterstützung zu. Es wird nun erwartet, dass sich Macron ein Kopf-An-Kopf-Rennen mit dem konservativen Bewerber Francois Fillon liefert. Anleger fürchten sich davor, dass bei den Wahlen Le Pen gewinnt, die einen Europa-kritischen Kurs fährt und Frankreich aus dem Euro herauslösen will. (Reporterin: Dhara Ranasinghe, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)