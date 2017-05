FrankfurtFür Anleiheanleger scheint die Präsidentschaftswahl in Frankreich schon gelaufen. Sie setzen auf einen Sieg des europafreundlichen Kandidaten Emmanuel Macron und deckten sich am Freitag mit französischen Staatsanleihen ein. Die Rendite der zehnjährigen Titel ging deshalb zurück. Der Renditeabstand zu den ebenso lang laufenden Anleihen aus Deutschland verringerte sich auf 35,5 Basispunkte und war so tief wie seit einem halben Jahr nicht mehr. "Diese Wahl ist jetzt kein Thema mehr und die Anleger fokussieren sich wieder auf andere Dinge", sagte Anleiheexperte Daniel Lenz von der DZ Bank.

Macron und die rechtsextreme Euro-Gegnerin Marine Le Pen stehen am Sonntag zur Wahl. Der frühere Wirtschaftsminister holte in Umfragen auf und lag zuletzt 24 Prozentpunkte vor seiner Widersacherin. Meinungsforscher warnen aber davor, dass die Wahlbeteiligung so gering sein könnte wie lange nicht und der Wahlausgang deshalb unsicher sei.