FrankfurtEin überraschend starkes Quartalsergebnis hat Aperam am Freitag auf ein Rekordhoch gehievt. Die Aktien des Stahlkonzerns stiegen an der Amsterdamer Börse um bis zu 6,3 Prozent auf 7,90 Euro.

Das Unternehmen erwirtschaftete einen operativen Gewinn von 133 Millionen Dollar. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt nur mit 130,8 Millionen Dollar gerechnet. Mehrere Analysten hoben daraufhin ihre Kursziele an oder stuften die Aktien hoch.

Zur positiven Branchenstimmung trug auch die Rückkehr von ArcelorMittal in die Gewinnzone bei. Der Weltmarktführer verdiente unter dem Strich 1,8 Milliarden Dollar. Die ebenfalls in Amsterdam notierten Papiere gewannen bis zu fünf Prozent. In ihrem Windschatten gewannen Thyssenkrupp, Salzgitter, Outokumpu und Acerinix bis zu 1,6 Prozent.