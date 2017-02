FrankfurtEin Video bei Twitter über ein rauchendes iPhone hat am Freitag für Unruhe bei Apple-Aktionären gesorgt. Die Papiere fielen an der Börse in New York um 0,9 Prozent auf 135,28 Dollar. Bei dem Kurznachrichtendienst machte ein Video die Runde, in dem zu sehen war, wie aus einem iPhone 7 Plus Rauch entwich (bit.ly/2l7n7ag). Apple erklärte, den Vorfall zu prüfen und sich mit dem Kunden in Verbindung zu setzen. Der Vorfall weckte Erinnerungen an die brennenden Galaxy Note 7 des Weltmarktführers Samsung, den das Debakel um sein Smartphone-Vorzeigemodell Milliarden kostete.