MÄRKTE 1-Gewinnmitnahmen nach US-Zinserhöhung belasten Börse in Tokio

Tokio, 15. Dez Am Aktienmarkt in Tokio haben Anleger nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed Gewinne mitgenommen. Der Tokioter Leitindex Nikkei war mit einem Plus in den Handel gestartet. Bis zum Mittagshandel drehte der Index der 225 führenden Werte ins Minus und gab 0,15 Prozent auf 19.225 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte unverändert bei 1538 Zählern, hatte zuvor aber ebenfalls Gewinne verzeichnet. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor deut