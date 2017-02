TokioDer japanische Aktienmarkt hat am Montag von der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zur Deregulierung des Finanzsektors profitiert. Insgesamt hielten sich Anleger aber weiter zurück. Analysten erklärten, viele wollten zunächst den Verlauf des ersten Treffens zwischen Trump und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe Ende der Woche abwarten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte im Vormittagshandel um 0,2 Prozent auf 18.956 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent auf 1520 Zähler.

Die erwartete Ankündigung einer engen Kooperation zwischen den japanischen Auto-Herstellern Toyota und Suzuki hatte zunächst nur geringe Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Toyota-Papiere legten leicht um 0,1 Prozent zu, während die Papiere von Suzuki um ein Prozent nachgaben.

Der Euro wurde im Vergleich zum späten New Yorker Handel am Freitag 1,0711 Dollar etwas höher gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,35 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9917 Franken je Dollar und 1,0692 Franken je Euro bewertet. (Reporter: Martteam Tokio, geschrieben von Thomas Krumenacker; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)