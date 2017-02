MÄRKTE 1-Börse in Tokio legt zu - Euro kaum verändert

Tokio, 03. Feb Die Börse in Tokio hat am Freitag zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Vormittagshandel 0,6 Prozent im Plus bei 19.035 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,7 Prozent auf 1521 Zähler. Die Anleger warteten auf die monatlichen Daten zum Arbeitsmarkt in den USA.