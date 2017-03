MÄRKTE 1-Anleger in Asien nehmen Gewinne mit - Nikkei im Minus

Tokio, 03. Mrz Die Anleger in Asien haben am Freitag Gewinne mitgenommen. Viele Investoren hielten sich vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen zurück. Sie erhoffen sich davon weitere Hinweise, wann die Zinsen in den USA weiter angehoben werden. Am Markt werde inzwischen damit gerechnet, dass die Fed bereits Mitte März diesen Schritt wage, sagte Sean Callow, Währungsstratege bei Westpac. "Es hat nur ungefähr hundert entsprechende Kommentare von den