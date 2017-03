Tokio/SingapurIn Asien haben die Aktienmärkte am Donnerstag moderat zugelegt. Börsianern zufolge nutzten viele Investoren Kaufgelegenheiten nach den deutlichen Kursverlusten am Mittwoch. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg 0,2 Prozent.

In Tokio lag der Nikkei-Index der 225 führenden Werte 0,1 Prozent höher mit 19.068 Punkten, nachdem er zunächst nachgegeben hatte. Auf die Stimmung drückte ein Politskandal um die Ehefrau von Ministerpräsident Shinzo Abe. Ein Schuldirektor gab in einer Parlamentsanhörung an, von Abes Frau eine Spende von umgerechnet 8300 Euro erhalten zu haben. Der Regierungschef hatte vor kurzem bestritten, dass eine solche Zahlung in seinem Auftrag erfolgt sei. Im Fokus stand die Nintendo-Aktie, die nach Gewinnmitnahmen 1,6 Prozent schwächer notierte. Zunächst hatte der Kurs des Spielekonsolenherstellers zugelegt, nachdem eine Beteiligung des Vermögensverwalters Blackrock von mehr als fünf Prozent bekanntwurde.

Am fernöstlichen Devisenmarkt war der Dollar im Aufwind. Der Euro sank geringfügig auf 1,0783 Dollar. Zur japanischen Währung stieg der Dollar auf 111,48 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0705 und zum Dollar mit 0,9927.