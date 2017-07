MÄRKTE 1-Tokioter Börse im Plus - Yen lastet auf Exportwerten

Tokio, 19. Jul (Reuters) - Die Börse in Tokio hat nach einem schwachen Start leicht im Plus tendiert. Zwar lastete am Mittwoch der vergleichsweise hohe Yen weiter auf Exportwerten - Toyota-Titel lagen im Verlauf 0,8 Prozent im Minus. Allerdings hätten viele Unternehmen für dieses Jahr eigentlich mit einem noch höheren Wert der gerechnet, sagte der Stratege Nobuhiko Kuramochi von Mizuho Securities. Zudem schauten die Anleger mit Zuversicht auf die anstehenden Quartalszahlen der Unternehmen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 20.021 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1623 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1542 Dollar bewertet nach 1,1552 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,98 Yen gehandelt nach 112,06 Yen in den USA. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1026 und zum Dollar mit 0,9552. (Reporter: Ayai Tomisawa; geschrieben von Scot W. Stevenson Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2888 5168 oder +49 69 7565 1232)