MÄRKTE 1-Hoffnungen auf US-Steuersenkungen treiben Tokioter Börse an

Tokio, 10. Feb Hoffnungen auf Steuersenkungen in den USA haben die Tokioter Börse am Freitag beflügelt. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, in den nächsten Wochen größere Steuerpläne vorzulegen, habe auch die die Anleger in Japan ermutigt, sagten Händler. Sie setzen nun auf erste konkrete Details zu den Vorstellungen, wie Trump mit seiner Wirtschaftspolitik die US-Konjunktur ankurbeln will. Der Republikaner hatte im Wahlkampf steuerliche Vergünstigungen, Deregulierung und