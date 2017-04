MÄRKTE 1-Nikkei-Index dreht nach US-Angriff in Syrien ins Minus

Tokio, 07. Apr Das militärische Eingreifen der USA in den syrischen Bürgerkrieg hat am Freitag in Fernost viele Investoren verunsichert. In Japan gab der Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 18.577 Punkte nach. Zeitweise lag er auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Dezember. Der breiter gefasste Topix-Index stieg allerdings um 0,22 Prozent auf 1483 Zähler.