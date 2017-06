TokioEine Erholung der US-Technologiewerte hat auch der Tokioter Börse am Dienstag Auftrieb gegeben. Wie an der Wall Street griffen Anleger bei High-Tech-Aktien zu, die zuletzt aus Furcht vor einer Überbewertung unter die Räder gekommen waren. Der Leitindex Nikkei legte bis zum frühen Nachmittag um 1,1 Prozent auf 20.295 Punkte zu auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Bei den Tech-Aktien habe es zwar eine Kurskorrektur gegeben, sagte Analyst Mutsumi Kagawa vom Broker Rakuten Securities. Aber ihre Bewertung sei gar nicht soch hoch. Angesichts der Wachstums- und Gewinnaussichten dieser Unternehmen müsse die Rally bei den Papieren noch nicht vorüber sein. Zu den Gewinnern in Tokio zählte der Elektronikkonzern Panasonic, mit einem Plus von rund zwei Prozent.

An den meisten anderen Börsen in Fernost gab es dagegen wenig Bewegung. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat ebenso auf der Stelle wie die chinesische Börse in Shanghai sowie die Märkte in Hongkong und im südkoreanischen Seoul. Auch am Devisenmarkt bleib es ruhig. Der Euro notierte kaum verändert bei 1,1157 Dollar. Der Dollar legte zur japanischen Währung leicht zu auf 111,66 Yen. Der Schweizer Franken lag zum Euro ebenfalls wenig verändert bei 1,0877 wie auch zum Dollar bei 0,9749.

