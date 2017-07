TokioDie Börse in Tokio hat am Dienstag zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte im Vormittagshandel 0,3 Prozent im Plus bei 20.112 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,2 Prozent auf 1616 Zähler.