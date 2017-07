SingapurUnsicherheit über das Tempo weiterer Zinserhöhungen in den USA hat am Donnerstag die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten gedämpft. Die hartnäckig niedrige Inflation bereitet der US-Notenbank Fed mit Blick auf die angepeilte weitere Zinserhöhung in diesem Jahr zusehends Kopfschmerzen. Zudem wollen die Hüter des Dollar später den Startschuss für den Abbau der in der Weltfinanzkrise auf 4,5 Billionen Dollar angeschwollenen Bilanz geben, wie aus den am Mittwoch vorgelegten Protokollen der jüngsten Zinssitzung hervorgeht. "Mit den gemischten Tönen von den Protokollen und der Verschiebung der Ankündigung des Bilanzabbaus ist es keine Überraschung, dass wir eine zurückhaltende Reaktion an den Märkten sehen", sagte Jingyi Pan, Marktstratege von IG in Singapur.