TokioDie asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag den Vorgaben aus den USA gefolgt und haben Verluste verzeichnet. Die Erwartung, dass nach der US-Notenbank Fed auch die Europäische Zentralbank irgendwann den Geldhahn wieder etwas zudreht, dämpfte die Stimmung an den Börsen. "Es ist natürlich für risikoreiche Anlagen an entwickelten Märkten, dass sie auf Aussichten einer geringeren Liquidität mit einer Abwärtskorrektur reagieren, weil es ihnen billiges Geld erlaubt hat, im Verhältnis zur Wirtschaftskraft unproportional stark zu steigen", sagte Yoshinori Shigemi, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management.