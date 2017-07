TokioÜberzeugende US-Arbeitsmarktdaten haben am Montag Asiens Börsen zu einem freundlichen Wochenauftakt verholfen. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,7 Prozent zu auf 20.065 Punkte. Zu den Gewinnern zählten insbesondere Exportwerte, die vom einem schwächeren Yen profitierten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,5 Prozent. Am Freitag hatten die US-Aktienmärkte im Plus geschlossen. Auslöser war der Arbeitsmarktbericht für Juni. Demnach wurden von Unternehmen und Staat mehr Stellen geschaffen als erwartet.

Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Dollar zur japanischen Währung um 0,3 Prozent auf 114,16 Yen. Der Euro notierte wenig verändert mit 1,1405 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9639 Franken je Dollar und 1,0993 Franken je Euro gehandelt.

An den Rohstoffmärkten zogen die Ölpreise an. US-Öl lag 0,9 Prozent höher bei 44,62 Dollar, die Nordseesorte Brent gewann 0,8 Prozent auf 47,10 Dollar.