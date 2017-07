MÄRKTE 1-Nikkei notiert schwächer - Yellens Kongressauftritt im Blick

Tokio, 12. Jul (Reuters) - Vor dem Kongressauftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen haben die asiatischen Börsen am Mittwoch uneinheitlich notiert. Auf die Stimmung drückte die Russland-Affäre in den USA, in der der gleichnamige Sohn von Präsident Donald Trump verstärkt unter Druck gerät. Dies belastete auch den Kurs des Dollar.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent im Minus bei 20.132 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,4 Prozent. Anleger versprechen sich von Yellen weitere Hinweise auf Zeitpunkt und Ausmaß der kommenden Zinserhöhungen.

Am Devisenmarkt in Fernost stieg der Euro auf Kurse über 1,1480 Dollar. Zur japanischen Währung fiel der Dollar auf 113,44 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9627 Franken je Dollar und 1,1053 Franken je Euro gehandelt.