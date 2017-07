MÄRKTE 1-Asiens Börsen im Plus - Hoffen auf starke Quartalsberichte

Singapur, 14. Jul (Reuters) - An den Börsen in Asien geht es weiter aufwärts. Für Kursgewinne sorgten am Freitag Hoffungen auf starke Firmenbilanzen. In den USA sollten im Tagesverlauf die Banken JPMorgan Chase, Citigroup and Wells Fargo ihre Quartalsberichte präsentieren. Außerdem profitierten die Aktienmärkte weiter von den jüngsten Äußerungen der US-Notenbankchefin Janet Yellen, die auf ein behutsames Vorgehen bei den anstehenden Zinsanhebungen hindeuten. In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent höher bei 20.145 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um ebenfalls 0,2 Prozent und legte damit den fünften Handelstag in Folge zu.

Am Devisenmarkt in Fernost notierte der Euro etwas höher mit 1,1408 Dollar. Zur japanischen Währung zog der Dollar an auf 113,43 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9669 Franken je Dollar und 1,1030 Franken je Euro gehandelt.