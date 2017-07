MÄRKTE 1-Asiens Märkte starten freundlich - Tokioter Börse geschlossen

Singapur, 17. Jul (Reuters) - Die Börsen in Fernost haben sich zum Wochenauftakt freundlich gezeigt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans - wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde - stieg zunächst um 0,3 Prozent und folgte damit den positiven US-Vorgaben der vergangenen Woche. Mit Spannung wurden im Laufe des Tages chinesische Konjunkturdaten erwartet.

Ein Euro wurde mit 1,1466 Dollar bewertet, kaum verändert zum Stand zuletzt in New York. Der Dollar wurde mit 112,48 Yen gehandelt nach 112,50 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1053 und zum Dollar mit 0,9639.