MÄRKTE 5-Autobauer wegen Kartellverdacht erneut unter Druck

Frankfurt, 24. Jul (Reuters) - Aus Furcht vor möglichen Kartellstrafen werfen Anleger Automobilaktien erneut aus ihren Depots. Die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen verloren am Montag jeweils etwa drei Prozent und waren damit die größten Verlierer im Dax.

Medienberichten zufolge haben sich die Konzerne seit den 1990er Jahren über die Technik ihrer Fahrzeuge, über Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien abgesprochen. Die EU-Kommission geht den Angaben zufolge entsprechenden Hinweisen nach. "Die möglichen finanziellen Belastungen – Strafzahlungen, Schadensersatz etc. – lassen sich auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen nicht abschätzen", schrieb DZ Bank-Analyst Michael Punzet in einem Kommentar. Die Aktien der Autobauer seien zwar teilweise günstig, abhängig vom Nachrichtenfluss müsse in den kommenden Wochen aber mit kräftigen Kursausschlägen gerechnet werden. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Thomas Krumenacker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)