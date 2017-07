MÄRKTE 6-Weiter Gegenwind für Autowerte im Dax

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - Die Kartellvorwürfe gegen die deutschen Autobauer bremsen die Aktien von VW & Co weiter. Zu stark sei die Sorge um einen nachhaltigen Imageverlust der deutschen Vorzeigebranche, sagte ein Händler. Mit einem Plus von knapp einem Prozent fuhren Daimler-Aktien zeitweise immerhin beim Dax, der etwa 0,6 Prozent zulegt, im vorderen Feld mit. Einem Medienbericht zufolge sind die Stuttgarter mit ihrer Selbstanzeige bei den Wettbewerbsbehörden wegen des mutmaßlichen Kartells in der Autoindustrie Volkswagen zuvorgekommen. Damit könne der Stuttgarter Autobauer darauf hoffen, ohne Strafe davonzukommen, sollte die EU-Kommission Geldbußen wegen verbotener Absprachen verhängen.

VW-Papiere zogen zwar auch zeitweise um 0,5 Prozent an, rutschten dann aber rasch wieder auf den Montagsschlusskurs ab. Auch BMW-Titel waren mit angezogener Handbremse unterwegs und notierten kaum verändert. Alle drei Autobauer haben in den vergangenen fünf Handelstagen je rund sechs Prozent an Wert eingebüßt - doppelt so viel wie der Dax.