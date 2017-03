FrankfurtEin überraschend hoher Jahresgewinn macht Aviva beliebt. Die Aktien des britischen Versicherer stiegen in London um bis zu 7,1 Prozent und waren mit 547,5 Pence so teuer wie zuletzt vor zwei Jahren.

Das Traditionshaus, dessen Anfänge mehr als 300 Jahre zurückreichen, steigerte das operative Ergebnis um zwölf Prozent auf drei Milliarden Pfund (3,5 Milliarden Euro). Auf dieser Basis summiert sich die Gesamtdividende auf 23,3 Pence je Aktie - ebenfalls ein Plus von zwölf Prozent. Die Solvency II-Kapitalquote sei auf 189 von 180 Prozent gestiegen. Aviva stellte außerdem für 2017 eine zusätzliche Ausschüttung an die Aktionäre sowie Schuldenabbau in Aussicht.