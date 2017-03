FrankfurtEuropäische Bankaktien haben von optimistischen Äußerungen von EZB-Chef Mario Draghi zur Lage in der Branche profitiert. Draghi hatte auf der Pressekonferenz der Notenbank am Donnerstag gesagt, dass es keine Diskussion über weitere supergünstige Langfristkredite für Banken (TLTRO) gegeben habe. Das sei Ausdruck eines sich aufhellenden Klimas. Das gab Finanztiteln Auftrieb: Der europäische Sektorindex legte 2,3 Prozent zu.

"Einige Investoren hatten im Vorfeld auf weitere Langfristtender spekuliert. Dass diese als Notfallinstrumente verstandenen Maßnahmen nun erstmal ausbleiben, wird positiv gesehen", sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen.

Mit den Geldspritzen will die EZB Anreize schaffen, dass Geldhäuser das günstige Geld in Form von Krediten an Firmen und Haushalte weiterreichen. Das letzte der vier Geschäfte soll Ende März abgewickelt werden.