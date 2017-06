FrankfurtBayer-Anleger sind nach einer Gewinnwarnung in Scharen aus den Aktien des Chemie- und Pharmakonzerns geflohen. Die Titel rutschten am Freitag um bis zu 5,5 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 111,55 Euro ab. "Die Ergebniswarnung kam ziemlich überraschend, damit hat keiner gerechnet", sagte ein Händler. "Das war ein Schuss vor den Bug für Aktionäre", fügte ein anderer Aktienhändler hinzu. "Die Papiere sind gut gelaufen in den letzten Wochen, dann ist es klar, dass Anleger nach so einer Nachricht erstmal Gewinne sichern."

Wegen schwachen Geschäften in der Pflanzenschutzsparte im wichtigen brasilianischen Markt rechnet Bayer in diesem Jahr mit einer einmaligen Belastung von 300 bis 400 Millionen Euro. Der Konzern will deshalb seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2017 anpassen.